Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 92 yaşındaki kadın taburcu edildi.
Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 92 yaşındaki kadın taburcu edildi.
Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesine başvurdu.
Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Kaya'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından, 5 gün de normal serviste tedavi gördü.
Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, sağlığına kavuşması üzerine taburcu edildi.
Acil servisten, sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedyeyle çıkarılan yaşlı kadın ambulansa alınarak evine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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