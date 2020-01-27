Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Aksoy idaresindeki 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, Nusratlı rampalarında Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada cipin sürücüsü ile eşi Nadejda ve oğlu Hakan Özen yaralandı.
Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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