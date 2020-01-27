Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'de midibüs ile cip çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde midibüs ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Aksoy idaresindeki 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, Nusratlı rampalarında Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada cipin sürücüsü ile eşi Nadejda ve oğlu Hakan Özen yaralandı.

Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Aksoy, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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