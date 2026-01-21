Çanakkale'de Okul Servis Denetimi - Son Dakika
Çanakkale'de Okul Servis Denetimi

Çanakkale'de Okul Servis Denetimi
21.01.2026 13:14
Jandarma, okul servislerini denetleyerek öğrenci güvenliğini sağladı, 152 araç kontrol edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Trafik Jandarması Timlerinin katılımlarıyla il merkezi ve ilçelerinde 16 Ocak tarihinde okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları, servis sürücülerinin dikkat seviyelerinin arttırılması ve bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Denetimlerde 152 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Araç sürücüleri yağış, sis gibi olumsuz hava şartlarında yavaş seyretmeleri, öğrencilere ise emniyet kemeri takmaları konularında uyarıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Çanakkale'de Okul Servis Denetimi
