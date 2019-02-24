Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil (2)
45 dakika önce
ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL Çanakkale
'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada- Geyikli
hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugünkü tüm seferler iptal edildi. 2 gündür adalara ulaşım sağlanamıyor. Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın da tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 seferlerinin iptal edildiği, daha sonraki seferler hakkinde ise ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği ilçelere Gelibolu
'da eklendi. Böylece okulun tatil edildiği ilçe sayısı 8 oldu.
Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:26 Kaynak: DHA
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