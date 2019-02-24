Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil (2)

Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil (2)

45 dakika önce

ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil (2), System.String[]
ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL 

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada- Geyikli hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugünkü tüm seferler iptal edildi. 2 gündür adalara ulaşım sağlanamıyor. Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın da tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 seferlerinin iptal edildiği, daha sonraki seferler hakkinde ise ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği ilçelere Gelibolu'da eklendi. Böylece okulun tatil edildiği ilçe sayısı 8 oldu.

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

Ege Denizi, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]