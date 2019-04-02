Çanakkale'de Otel Yangını
38 dakika önce
Çanakkale'de otel yangını Ayvacık ilçesinde 2 katlı turistik otel alev alev yandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı turistik otelde yangın çıktı.
Çanakkale
'de otel yangını Ayvacık
ilçesinde 2 katlı turistik otel alev alev yandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı turistik otelde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Sazlı
Altı mevkiindeki 2 katlı turistik otele saat 19.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm oteli sardı. Otelde müşteri olmayışı olası facianın önüne geçerken otelde çalışan görevlilerde yangını söndürebilmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine Ayvacık ve Küçükkuyu
belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi. 3 saattir devam eden otel yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği olay yerine tedbir amaçlı 112 ambulansı gönderildiği belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi
Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!