Çanakkale'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'de tali yoldan ana yola çıkan motosiklet otomobille çarpıştı.

Çanakkale'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Çanakkale'de tali yoldan ana yola çıkan motosiklet otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 17.00 sularında Çanakkale- Lapseki karayolu üzerinde bulunan Özbek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Murat Türkeş kontrolündeki 17 AY 829 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ömer Gezgen (31) yönetimindeki 17 GH 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet hurdaya döndü. Yaşanan trafik kazasında sürücüler ve motosikletin arkasında bulunan 27 yaşındaki Harun Engin yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gezgen, Engin ve Türkeş'e sağlık ekipleri tarafından bölgede ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılardan Ömer Gezgen ile Prof. Dr. Murat Türkeş, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Harun Engin ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Ömer Gezgen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan diğer yaralılardan Harun Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Prof. Dr. Türkeş'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Alparslan Türkeş, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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