Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

14 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden Ferhat Çil (16) ve Mehmet Yalçın'ın (16) cenazeleri toprağa verildi.

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden Ferhat Çil (16) ve Mehmet Yalçın'ın (16) cenazeleri toprağa verildi.


İlçede geçen cumartesi akşamı su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobildeki 4 kişiden Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ferhat Çil ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cenazeleri, Ezine Ulu Cami'ye getirildi.

Öğrencilerin aileleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.


Çil ve Yalçın'ın cenazeleri, İl Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı cenaze namazlarının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, eski CHP Milletvekili Serdar Soydan ve vatandaşlar katıldı.


Olay


İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı. Cesedi çıkarılan öğrencilerden Batuhan Kızıl'ın (16) cenazesi dün Ezine'de toprağa verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Mehmet Yalçın, Ezine, Çanakkale, Güncel
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