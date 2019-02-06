Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden Ferhat Çil (16) ve Mehmet Yalçın'ın (16) cenazeleri toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden Ferhat Çil (16) ve Mehmet Yalçın'ın (16) cenazeleri toprağa verildi.





İlçede geçen cumartesi akşamı su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobildeki 4 kişiden Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ferhat Çil ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cenazeleri, Ezine Ulu Cami'ye getirildi.



Öğrencilerin aileleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.





Çil ve Yalçın'ın cenazeleri, İl Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı cenaze namazlarının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine, öğrencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, eski CHP Milletvekili Serdar Soydan ve vatandaşlar katıldı.





Olay





İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı. Cesedi çıkarılan öğrencilerden Batuhan Kızıl'ın (16) cenazesi dün Ezine'de toprağa verilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi