Çanakkale\'de Parkta Patlamamış Mühimmat Bulundu

Çanakkale'de parkta patlamamış askeri mühimmat bulundu. İncelenmek üzere emniyete götürüldü.
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda patlamamış askeri mühimmat bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkın girişlerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü. - ÇANAKKALE
