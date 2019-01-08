Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Rüşvet Alan Memur Tutuklandı

Çanakkale'de Rüşvet Alan Memur Tutuklandı

58 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, rüşvet aldığı sırada suçüstü yapılan Milli Emlak biriminde görevli memur tutuklandı.

Çanakkale'de Rüşvet Alan Memur Tutuklandı, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, rüşvet aldığı sırada suçüstü yapılan Milli Emlak biriminde görevli memur tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada Mal Müdürlüğü Milli Emlak Birimi'nde görevli memur İ.E.E, hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması karşılığında H.Ç'den para istedi.

Durumu Kaymakam İbrahim Gültekin'e bildiren H.Ç, daha sonra Bozcaada Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Ekipler, seri numaraları alınmış 750 lirayı H.Ç'ye teslim edip, İ.E.E. ile bir mekanda buluşmalarını sağladı. Dışarıda bekleyen ekipler, parayı aldığı sırada memuru suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ezine Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Bozcaada, Çanakkale, Memur, Güncel
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