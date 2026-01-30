Çanakkale'de Sağanak: Kepez Çayı Taştı - Son Dakika
Çanakkale'de Sağanak: Kepez Çayı Taştı

Çanakkale\'de Sağanak: Kepez Çayı Taştı
30.01.2026 02:29
Sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taştı, tekneler zarar gördü ve bir araç mahsur kaldı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle bir araç mahsur kalırken, karayolu ulaşıma kapatıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

