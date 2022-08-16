Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

16.08.2022 13:05
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda, bin 643 kök kenevir, 120 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar, 189 gram kenevir tohumu, 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.
Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement