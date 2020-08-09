Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın (1) - Son Dakika

ÇANAKKALE merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Saraycık köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 'Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının söndürülmesi için havadan müdahaleye başladı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için mücadele ediliyor.