Çanakkale\'de Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde yüksek faiz ile borç vererek haksız kazanç elde ettikleri (tefecilik) ve uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller, 2 adet ajanda ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE