Çanakkale'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan Acar (78) ve Fatma Acar (75) çiftinin yaşadığı tek katlı ev, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 21.30'da ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyünde meydana geldi. Fatma ve Ramazan Acar çiftinin yaşadığı evde, sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Ramazan Acar'ın kahveye gittiği sırada dumanı fark eden eşi Fatma Acar, hemen dışarı çıkıp, komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz ile yangına müdahale edildi. Bir saat süren müdahalenin sonunda yangını söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.