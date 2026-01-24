Çanakkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü sapağındaki kavşakta meydana geldi. Müjdat Ö. idaresindeki 09 BS 690 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Cezmi İ. idaresindeki 17 LY 646 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında Cezmi İ. ve Reyhan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdehalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
