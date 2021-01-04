Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can sallarıyla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 can salı içindeki 26 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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