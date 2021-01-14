Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı - Son Dakika

Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı

14.01.2021 18:26

Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında kalan Kaz Dağları'na yılın ilk karı yağdı.

Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı

ÇANAKKALE - Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında kalan Kaz Dağları'na yılın ilk karı yağdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalanı köyü ile Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı köyleri arasında bulunan Kaz Dağları'na yılın ilk karı yağdı. Bin 774 metre rakımda yağan karın görüntüleri sonbaharın da izleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı
Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı
Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı
Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı

Kaz Dağları, Balıkesir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yılın ilk karı Kaz Dağları'na yağdı - Son Dakika


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