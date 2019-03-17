Son Dakika Haberleri: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü

52 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümrükçüoğlu, mesajında, bu toprakların ebedi Türk yurdu olmasının Çanakkale savunması sayesinde olduğunu belirterek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Bu toprakların ebedi Türk yurdu olmasının, Çanakkale savunması sayesinde olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale, o yenilmez denilen güçlerin yenilebileceği anlayışının ortaya çıkmasını sağladı. Bu nedenle Çanakkale ruhunu insanımıza ve geleceğin teminatı olan gençlerimize çok iyi aktarmanın gayreti içinde olmalıyız. 'Çanakkale geçilmez' efsanesinin doğduğu, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını, vatanımızı korumak adına feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle ve şükranla yad ediyorum. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]