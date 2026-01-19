Çanakkale Gelibolu Fuarı\'nda

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı Boot Düsseldorf'ta yerini aldı.

Dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı olan Boot Düsseldorf'ta Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yerini aldı. Alan Başkanlığı standı, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Gün boyunca devam eden görüşmeler, yeni temaslar ve uluslararası iş birliği fırsatlarıyla fuar güçlü bir başlangıç yaptı. - ÇANAKKALE