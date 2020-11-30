Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti - Son Dakika

Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti

30.11.2020 14:35
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti, System.String[]

1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Mayıs ayında 32'nci bloğun konulmasıyla tamamlanan köprünün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 300 metre yüksekliğe sahip dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni de geçmiş durumda. 'Kedi Yolu yapımının devam ettiği Çanakkale Köprüsü tabliyesinin üçüncü bloğu da Çanakkale'ye geldi.

Çanakkale Boğazı'nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atıldı. Geçen mayıs ayında ise 318 metrelik kuleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları çelik halatla birbirine bağlandı. Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı devam ediyor. Kedi Yolu'nun halatları çekildikten sonra üzerinde çalışılacak platform örülmeye başlandı. Kedi Yolu Platformu, Asya yakasından Avrupa yakasına kadar uzanacak. Köprünün ana halatları Kedi Yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla çekilecek. Askı halatlarının montajı da tamamlandıktan sonra tabliye bloklarının montajına başlanacak.

ÜÇÜNCÜ TABLİYE BLOĞU ÇANAKKALE'YE ULAŞTI1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliyesi 89 bloktan oluşacak. Mega Blok olma özelliğine sahip üçüncü tabliye bloğu ise, Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarını üreten Çimtaş firmasına ait özel bir gemiyle Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Çanakkale Köprüsü'nün bölgeye ulaşan tabliye blokları 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Ana halatlar ile askı halatlarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.EN UZUNU VE EN YÜKSEĞİ1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik yüksekliğiyle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 300 metre yüksekliğe sahip dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni de geçmiş durumda. Deniz seviyesinden yüksekliği 318 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, deniz altındaki temelleriyle birlikte ise yaklaşık 360 metre yüksekliğe ulaşıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 çelik kule arasındaki ilk kılavuz halat çekildikten sonra, geçen günlerde Çanakkale'ye gelerek, Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kulenin en üst noktasına çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi. Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına ulaşan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri bir sembol. Çelik ayaklar, 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olarak tasarlandı. Dünyada da bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine 2 kule arası uzunluğu da 2023 metre olarak, dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesi. Yakında Kedi Yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra da tabliyelerin montajına başlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.


- Çanakkkale
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti - Son Dakika


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