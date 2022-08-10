Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 21:48
Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, "MORAD-8" mobil radarı yardımıyla Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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