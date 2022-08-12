Bu sırada evi kontrol etmeye gelen Varol'un oğlu Vasfi Berk Varol, eşyaları taşıyan kişilere ne yaptıklarını sordu. Zanlılar, ev taşıma işi yaptıkları cevabını verdi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık için girdikleri evin sahibinin oğlu gelince yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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