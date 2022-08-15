Kaza, Yenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice- Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu - Son Dakika

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