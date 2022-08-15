Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu

15.08.2022 22:42
Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Kaza, Yenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice- Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu - Son Dakika
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