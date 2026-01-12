Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da - Son Dakika
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da

12.01.2026 17:37
Mobil müze, Sındırgı'da iki gün boyunca ziyaretçilere Çanakkale Savaşları'nı sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Sındırgı ilçesindeki konuşlandırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 2 gün boyunca kalan mobil müze, yoğun ilgi gördü.

Müzeyi, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşların ayağına bu hizmeti götürerek tarihi bilincini diri tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Müze içinde 7 ayrı vitrinin bulunduğunu belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Vitrinlerimizde Çanakkale Savaşları kronolojik bir sırayla anlatılmaktadır. Savaşın başlangıcından Türk ve düşman askerlerine, deniz savaşlarından kara savaşlarına kadar geniş bir süreci aktarıyoruz. Savaş eserleri, belgeseller ve müzikle sağlanan anlam bütünlüğüyle ziyaretçilerimize adeta Çanakkale'deymiş hissiyatı verilmeye çalışılıyor. Gösterilen ilgiden dolayı Sındırgı halkına teşekkür ediyoruz."

Müzeyi ziyaret eden Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bekir Demirkol da tarihlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini öğrenme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

İçerisinde savaş dönemine ait objelerin yer aldığı mobil müze, Sındırgı'daki programının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

