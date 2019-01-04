Son Dakika Haberleri: Çanakkale Valisi Tavlı, Lapseki Açıklarında Bulunan 3 Tonluk Çapayı İnceledi

Çanakkale Valisi Tavlı, Lapseki Açıklarında Bulunan 3 Tonluk Çapayı İnceledi

1 saat önce

ÇANAKKALE'le Valisi Orhan Tavlı, 20 gün önce Lapseki açıklarında bulunan ve vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki eski gemi çapasını inceledi.

Çanakkale Valisi Tavlı, Lapseki Açıklarında Bulunan 3 Tonluk Çapayı İnceledi, System.String[]
ÇANAKKALE'le Valisi Orhan Tavlı, 20 gün önce  Lapseki açıklarında bulunan ve vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan  yaklaşık 3 ton ağırlığındaki eski gemi çapasını inceledi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait Lapseki feribot iskelesinin 3 nolu rampasında inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından deniz dibi yapan dalgıçlar, 20 gün önce iskeleden 10 metre açıkta yaklaşık 3 ton ağırlığında eski bir gemi çapası buldu. Deniz dibinden vinç yardımıyla çıkarılan çapa, temizlendi ve boyandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, beraberinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Lapseki iskelesine giderek, denizden çıkarılan dev gemi çapasını inceledi.

Çapanın, gerekli inceleme ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergilenmesinin planlandığı belirtildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Orhan Tavlı, Lapseki, Çanakkale, Güncel
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