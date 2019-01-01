Son Dakika Haberleri: Çanakkale ve Truva Atı 2019'un İlk Dakikalarında Havai Fişeklerle Aydınlandı

Çanakkale ve Truva Atı 2019'un İlk Dakikalarında Havai Fişeklerle Aydınlandı

2 saat önce

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü.

Çanakkale ve Truva Atı 2019'un İlk Dakikalarında Havai Fişeklerle Aydınlandı, System.String[]
ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 2019'un ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.

Çanakkale'de binlerce kişi 2019 yılının ilk dakikalarında adeta kordon boyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2019 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Bu anlarda 2019 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Truva, Çanakkale, Güncel
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