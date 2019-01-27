Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığından İstifa Etti (Arşiv)

Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığından İstifa Etti (Arşiv)

11 dakika önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi,

Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığından İstifa Etti (Arşiv), System.String[]
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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