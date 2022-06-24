Candan Yüceer: Bakanlık, Bu Hızla Giderse 46 Kilometrelik Yolu 11,5 Yılda Tamamlayacak - Son Dakika
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Candan Yüceer: Bakanlık, Bu Hızla Giderse 46 Kilometrelik Yolu 11,5 Yılda Tamamlayacak

24.06.2022 11:28
Candan Yüceer: Bakanlık, Bu Hızla Giderse 46 Kilometrelik Yolu 11,5 Yılda Tamamlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in soru önergesine verdiği yanıtta, yapımı 5 yıldır devam eden 46 kilometrelik Hayrabolu-Tekirdağ yolunun sadece 20 kilometresinin bitirildiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yüceer, “Bakanlık, bu hızla giderse beş yılda sadece 20 kilometrelik kısmını yaptıkları ve iki kez açılış töreni gerçekleştirdikleri 46 kilometrelik yolu 11 buçuk yılda, yani 2028 yılında tamamlamış olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in soru önergesine verdiği yanıtta, yapımı 5 yıldır devam eden 46 kilometrelik Hayrabolu-Tekirdağ yolunun sadece 20 kilometresinin bitirildiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yüceer, "Bakanlık, bu hızla giderse beş yılda sadece 20 kilometrelik kısmını yaptıkları ve iki kez açılış töreni gerçekleştirdikleri 46 kilometrelik yolu 11 buçuk yılda, yani 2028 yılında tamamlamış olacak" dedi.

Candan Yüceer, Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Tekirdağ'da "ölüm yolu" olarak bilinen ve beş yıldır bitirilemeyen Hayrabolu-Tekirdağ yolunu sordu.

Bakan Karaismailoğlu, "Hayrabolu-Tekirdağ devlet yolu, 45,7 km uzunluğunda olup 20 km'lik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Ortaca-Karabezirgan arasındaki yol yapım çalışmaları ise devam etmektedir" yanıtı verdi.

"BU YOL NİYE BİTMİYOR"

Candan Yüceer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Adil Karaismailoğlu'nun yanıtını şöyle değerlendirdi:

"İhalesine 2012 yılında çıkılan merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Hayrabolu'yu birbirine bağlayacak 46 kilometrelik yolun inşaatına 2017 yılında başlandı. 2019'da bitirilmesi planlanan yolun şu ana kadar 20 kilometrelik kısmı tamamlanabildi. Yolun 7 kilometrelik kısmı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer kısmı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılmıştı. Ödenek eksikliği nedeniyle yol yapımı Ortaca mevkiinde durdu. Bu yol, vatandaşlarımızın her gün kullandığı bir yol. Sık ve keskin dönüşlerin olduğu bir yol. Dolayısıyla yol üzerinde çok sayıda yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanan kazalar yaşandı. Öyle ki bu yol, Tekirdağ'da 'ölüm yolu' olarak biliniyor. Ancak böylesine önemli, 46 kilometrelik bir yol, AKP iktidarı tarafından beş yıldır bitirilemiyor. Bakanlık, bu hızla giderse iyi ihtimalle 46 kilometrelik yolu toplam 11 buçuk yılda, yani 2028 yılında tamamlamış olacak.

Bu yol niye bitmiyor? Neden ilerlemiyor? Neden kaplumbağa hızında ilerliyor? Yolun ne zaman biteceğine ilişkin sorularımız ise yanıtsız bırakılıyor. Devletin topu topu yapacağı 46 kilometrelik yolun sadece 20 kilometresi bitmiş durumda. Üstüne üstlük beş yılda yapılan 20 kilometrelik yolun çokça açılışı yapıldı. Maşallah, 7 kilometrede bir tören düzenleniyor."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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