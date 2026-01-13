Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Candaş Tolga Işık\'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
13.01.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Candaş Tolga Işık\'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
Haber Videosu

Candaş Tolga Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Emin Işık'ı bugün son yolculuğuna uğurladı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Işık'ı dostları yalnız bırakmadı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR

Candaş Tolga Işık, bugün düzenlenen cenaze töreninde babasına veda etti. Törende gözyaşlarına boğulan Işık'ın yaşadığı acı, cenazeye katılanların da yüreğine dokundu.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Işık ailesini bu zor gününde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oğuzhan Uğur, Zafer Algöz, Celil Nalçakan, Arda Turan, Mehmet Aslantuğ, İbrahim Büyükak, Farah Zeynep Abdullah, Yasemin Sakallıoğlu ve Sergen Yalçın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Candaş Tolga Işık, Emin Işık, Magazin, Aralık, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:20:55. #7.11#
SON DAKİKA: Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.