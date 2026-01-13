Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Candaş Tolga Işık, bugün düzenlenen cenaze töreninde babasına veda etti. Törende gözyaşlarına boğulan Işık'ın yaşadığı acı, cenazeye katılanların da yüreğine dokundu.
Işık ailesini bu zor gününde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oğuzhan Uğur, Zafer Algöz, Celil Nalçakan, Arda Turan, Mehmet Aslantuğ, İbrahim Büyükak, Farah Zeynep Abdullah, Yasemin Sakallıoğlu ve Sergen Yalçın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Son Dakika › Yaşam › Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?