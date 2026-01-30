Candeniz Berrak, Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki ayağına katılan Türk sporculardan Candeniz Berrak, yıldızlarda altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Filibe kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, yıldızlar müsabakaları yapıldı.
Candeniz, finalde karşılaştığı Kanada'dan Andrew Chang Wang'ı 15-12 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
