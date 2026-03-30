Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı

2012 yılında evlenen Burak Özberk ile Burçak Özberk çiftinin evliliğinin ihanet iddiaları nedeniyle sarsıldığı öne sürüldü. Burak Özberk’in 14 yıllık evliliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilirken, dava sürecinde oyuncu Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’in adının da geçtiği ileri sürüldü. İddiaların ardından Caner Erdeniz ve Müge Boz sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

“GERÇEK DIŞI”

Söz konusu haberlerde adının gerçek dışı şekilde geçirildiğini belirten Caner Erdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece üçüncü kişilere ‘haber değeri’ kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir.”

Erdeniz ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağım ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

EŞİNDEN DESTEK

Oyuncu Müge Boz da sosyal medya hesabından eşinin paylaşımını alıntılayarak destek verdi. Boz paylaşımında, “Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz” ifadelerini kullandı.