Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Burak Özberk ile Burçak Özberk’in boşanma davasında Müge Boz’un eşi, basketbolcu Caner Erdeniz’in de adının geçtiği iddia edildi. Erdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını söyledi.

2012 yılında evlenen Burak Özberk ile Burçak Özberk çiftinin evliliğinin ihanet iddiaları nedeniyle sarsıldığı öne sürüldü. Burak Özberk’in 14 yıllık evliliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilirken, dava sürecinde oyuncu Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’in adının da geçtiği ileri sürüldü. İddiaların ardından Caner Erdeniz ve Müge Boz sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

“GERÇEK DIŞI”

Söz konusu haberlerde adının gerçek dışı şekilde geçirildiğini belirten Caner Erdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece üçüncü kişilere ‘haber değeri’ kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir.”

Erdeniz ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağım ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

EŞİNDEN DESTEK

Oyuncu Müge Boz da sosyal medya hesabından eşinin paylaşımını alıntılayarak destek verdi. Boz paylaşımında, “Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz” ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 18:01:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.