Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp kıraathaneye gitti - Son Dakika

Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp kıraathaneye gitti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde karantina altında olmasına rağmen canı sıkılıp farklı mahalledeki bir kıraathaneye giden şahıs, gözaltına alındı.

Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp kıraathaneye gitti, System.String[]

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde karantina altında olmasına rağmen canı sıkılıp farklı mahalledeki bir kıraathaneye giden şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bulunan köy kıraathanesinde yaşandı. M.G. (47) isimli şahıs, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantina altına alınmıştı. Kavacık Mahallesi'ndeki evinde karantina altındayken canı sıkılan M.G., otomobili ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde bulunan köy kıraathanesine gitti. Kıraathanede şahsın karantinada olduğunu bilen vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sorumsuz davranışından dolayı şahsı gözaltına alırken, 3 bin lira da idari para cezası kesti. - ESKİŞEHİR

Ayvalı mahallesi, Koronavirüs, Eskişehir, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp kıraathaneye gitti - Son Dakika
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