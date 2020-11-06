Canik Belediyesi'nden "son vaka" projesi - Son Dakika

Canik Belediyesi'nden "son vaka" projesi

06.11.2020 16:28
Canik Belediyesi'nden

Kovid-19 virüsünün etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ortaya koyduğu etkin önlem ve mücadele ile ön plana çıkan Canik Belediyesi, "son vaka" başlığı altında hızla tırmanışa geçen virüsle mücadele için yeni bir dönem başlatarak, belediyede 'Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi' kurdu.

Kovid-19 virüsünün etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ortaya koyduğu etkin önlem ve mücadele ile ön plana çıkan Canik Belediyesi, "son vaka" başlığı altında hızla tırmanışa geçen virüsle mücadele için yeni bir dönem başlatarak, belediyede 'Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi' kurdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, pandemi sürecinde; sokakların anti bakteriyel suyla yıkanması, yasak sürecinde destek isteyen bütün vatandaşların evlerine ulaşılması, fırınların ve pazar yerlerinin aralıksız denetlenmesi, maske üretimi, dağıtımı, gıda yardımı, filyasyon destek, çocuklar ve yaşlılar için özel önlemlerin de içinde olduğu birçok başlık altında çok önemli bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Başkan Sandıkçı, "Virüs yasakların bitmesiyle birlikte tırmanışa geçti. Yani, yasaklar bitti ama virüs bitmedi. Canik Belediyesi olarak mücadelemizi daha güçlü hale getirmek için belediyemizde Kovid-19 sorumlusu oluşturmaya karar verdik. Canik Belediyesi 'Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi' hem personelimizin hem de halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

"Son vaka günü gelene kadar"

Pandemi sürecinin başında yasakların olduğu dönemde ve sonrasında meseleye, hiçbir konu bir candan daha değerli değildir anlayışı ile baktıklarını vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kovid-19 virüsü hayatımıza girdiği andan itibaren ne gecemiz oldu ne de gündüzümüz. Tek bir an bile durmadık. Hem vatandaşlarımızın hem de sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Her anımız milletimiz bu süreci en az hasarla nasıl atlatır diyerek çalışarak geçirdik. Tedbirler, etkinlikler, destek, yardım ve birçok önlemi eksiksiz yapmaya gayret ettik ve ediyoruz. Ancak son zamanlarda hızla tırmanışa geçen virüs nedeniyle 'son vaka' başlıklı yeni bir aktif mücadele dönemi başlatma kararı aldık. Bu süreci bir proje kararlığıyla her şey normale dönene kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kovid-19 mücadele ve destek birimi

Canik Belediyesi'nin süreç başladığı andan bu güne kadar pandemi ile ilgili mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Sandıkçı, "Devletimiz, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün birimleri ile dünyanın takdir ettiği ve kendi şartlarını sonuna kadar zorlayan bir süreci halen daha sürdürmektedir. İşte tam da bu noktada biz, son vaka günü gelene kadar bu önemli mücadeleye katkımızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlk olarak belediyemizde konuyla ilgili aktif olarak yapılan bütün çalışmaları denetlemesi ve geliştirmesi için bir sorumlu kişi olması kararı aldık. Canik Belediyesi'nde artık Kovid-19 ve pandemi sorumlusu olacak. Son vaka görülene kadar, bu virüs hayatımıza yeni girmiş gibi mücadelemize olanca gücüyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik Belediyesi'nden son vaka projesi
Canik Belediyesi'nden son vaka projesi

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Pazar, Canik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canik Belediyesi'nden 'son vaka' projesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı
Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı         
16:24
CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu         
15:49
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada         
14:50
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti         
14:22
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:33:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik Belediyesi'nden "son vaka" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei