Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not - Son Dakika

Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not

6 saat önce

Muhtarları makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kar yüzünden vatandaşlarımızın zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not, System.String[]

Muhtarları makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kar yüzünden vatandaşlarımızın zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.


Canik mahalle muhtarları Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret ederek karla mücadelede yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Ziyarette muhtarlar Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerin ana yollarının kapanmaması için 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için gösterdiği çabayı takdirle karşıladıkları belirtti.


Canik ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç de, sosyal medya üzerinden "7 gün 24 saat kesintisiz kar mücadelesinde üstün başarı gösteren Canik Belediye Başkanı olmak üzere tüm çalışma ekibine şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" paylaşımında bulundu.


Muhtarlara kış şartlarından dolayı oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alındığını anlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerimiz ana yollarda biriken kar yüzünden vatandaşlarımızın zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. İlçemiz genelinde kardan dolayı kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Mahallelerimizin temizliği konusunda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kar kış demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı devam ettiği müddetçe ilçemiz genelinde belli bir program dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Mahalle muhtarlarımızla, muhtarlık iletişim merkezimiz aracılığı ile de sürekli iletişim halindeyiz. Hizmetlerimizde çözüm ortağımız olan muhtarlarımızla birlikte gereken çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Muhtarlarıma, ziyaretleri nedeniyle ve yaptığımız çalışmalarda yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı
Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:40:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]