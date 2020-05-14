Çankaya Belediyesi, öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) formatında online deneme sınavı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankayalı gençlere yönelik düzenlenecek "Akıllı Sınav"a, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) biri veya ikisi için ücretsiz başvuruda bulunulabilecek.

Sınava katılmak isteyen Çankayalı öğrenciler, "akillisinav@cankaya.bel.tr" e-posta adresine ad, soyad, TC kimlik numarası, ikamet bilgisi ve e-posta adresi ile başvuruda bulunabilecek. 15-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başvurular sonunda sınavı yapacak kurum tarafından öğrencilerin e-posta adreslerine, 30 Mayıs'da aktif hale gelecek ve iki gün geçerli olacak online sınava giriş şifresi ve sınav modülü bilgisi gönderilecek. TYT, 30 Mayıs cumartesi 09.00-22.00, AYT, 31 Mayıs Pazar 09.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.

Öğrencilerin istedikleri saatte girebilecekleri sınavın sonuçları ise 1 Haziran'da duyurulacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Online deneme sınavı sonunda gençlerimiz performanslarını ve akranları arasında yerini görme imkanı bulacak. Bu deneme sınavıyla ortaya çıkacak verileri uzmanlar kapsamlı bir şekilde tek tek yorumlayarak öğrencilerle paylaşacak. Bu da YKS sürecinde yol gösterici olacaktır."