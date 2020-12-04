Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'ı rengarenk çiçeklerle süsledi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, Kuğulu Park'ı kışlık çiçeklerle bezedi.

Kendi işçileriyle düşük maliyetlerle üretim yapan Çankaya Belediyesi, bu yıl için hedeflediği 300 bin kışlık çiçeği ilçe parklarına dikiyor. Soğuk havaya dayanıklı olması ve güzel görünümleri dolayısıyla tercih edilen menekşe, lahana ve lavantalar kışlık bakımı yapılan Kuğulu Park'ta toprakla buluştu. Beyaz, mor, kırmızı, sarı, mavi renklerde 10 bine yakın çiçekle renklenen park, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. - ANKARA