Çankaya Belediyesi, merdivenli yollarda kendi ürettiği taşları kullanıyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, ilçede yaptığı merdivenli yolları Karataş'ta bulunan beton ve beton elemanları üretim tesisinde kendi ürettiği taşlarla yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların sağlığı ve rahatı için merdivenli yol yapımına devam ediliyor.

Belediye, merdivenli yol yapımında Karataş'ta bulunan beton ve beton elemanları üretim tesisinde kendi ürettiği taşları kullanıyor. Merdiven basamaklarını andezit taştan, korkulukları da paslanmaz kromajla kaplanıyor.

Merdivenli yol yapımı ilçenin birçok noktasında devam ediyor.