Çankaya Belediyesi Yol Çalışmalarını Hızlandırdı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları kapsamında tam kaplama asfalt ve onarım faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütüyor.

Çankaya Belediyesi, 2024 yılından bu yana 4 bin 648 noktada onarım, 312 cadde ve sokakta ise tam kaplama asfalt çalışması yaptı. Yaklaşık iki yılı kapsayan çalışmalarda toplamda 130 bin ton asfalt, Çankaya sokaklarında onarım ve tam kaplama için kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Bölümü'nün faaliyet raporuna göre, 16 bin 359 metrelik yeni yol açımı, 32 bin 667 metrelik malzemeli yol bakımı ve 345 bin 524 metrelik makineli yol bakımı yapıldı.

Ayrıca 693 bin 242 metrekarelik alan temizliği ve 53 bin 890 metreküp moloz nakli gerçekleştirildi. Aynı dönemde 145 yapının yıkımı da tamamlandı.

Çankaya Belediyesi, 124 mahallede planlı bir şekilde sürdürülen asfalt çalışmalarında yıl sonuna kadar hedeflenen serim miktarına ulaşmak için tüm birimleriyle yoğun mesai harcamaya devam ediyor.