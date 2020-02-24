Çankaya'da bir gün değil her gün 8 Mart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya'da bir gün değil her gün 8 Mart - Son Dakika

Çankaya'da bir gün değil her gün 8 Mart

6 saat önce

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk "Mor Bayrak" sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" programı başlatıyor.

Çankaya'da bir gün değil her gün 8 Mart, System.String[]

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk "Mor Bayrak" sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" programı başlatıyor.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk "Mor Bayrak" sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Nar Kadın Dayanışma, Tıp Öğrencileri Birliği, Kaos GL, Kadın Dayanışma Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkinlikler düzenleyecek. 25 Şubat'ta başlayacak olan "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Üretim", "Şiddet", "Kadının İnterneti ve Kadının Hakkı, Dijital Şiddet", "Sağlık", "Duygusal Emek" başlıklı atölyelerin yanı sıra, 4 Mart'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Kraliçe Lear" adlı tiyatro oyunu da Çankayalılarla buluşacak. 6 Mart'ta ise Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır" başlıklı açık oturum ve On'lar a Capella konseri yapılacak.


Atölyeler, Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri'nin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda ücretsiz olarak düzenlenecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak
Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya'da bir gün değil her gün 8 Mart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]