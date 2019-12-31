Çankaya'da sanat dolu günler yeni yılda da devam ediyor - Son Dakika
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Çankaya'da sanat dolu günler yeni yılda da devam ediyor

6 saat önce

Çankaya Belediyesi kültür ve sanatla dopdolu yeni bir yıla hazırlanıyor.

Çankaya'da sanat dolu günler yeni yılda da devam ediyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi kültür ve sanatla dopdolu yeni bir yıla hazırlanıyor. Belediye, yılın ilk ayında da Başkentli sanatseverleri sergiler, konferanslar ve festivallerle Çankaya'da buluşturacak.


Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, sanatla dolu yepyeni bir yıla hazırlanıyor. Ocak ayında birbirinden güzel sergilere, panellere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak Çankaya, 18 - 23 Ocak tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali ile binlerce sanatseveri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ağırlayacak. 18 Ocak'ta başlayacak festivalde kadın yönetmenlerin elinden çıkan 22 özel film Başkentlilerle buluşacak.


Cin Ali'nin peşinde


Yeni yılın hemen başında Yılmaz Güney Sahnesi Cin Ali Belgeseli ile Başkentlileri konuk edecek. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenleyeceği gösterimde Cin Ali'nin Peşinde Belgeseli ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. 1968 yılında Öğretmen Rasim Kaygusuz tarafından yapılan çizgi kahraman Cin Ali'nin öyküsü; arşiv filmleri, siyah-beyaz fotoğraflar, canlandırma sahneleri ve yeni çekimlerle 3 Ocak saat 19'da özel gösterimle tarih ve belgesel meraklılarını ağırlayacak.


Çocuklarla yetişmek


Yeni yılın ilk günlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi, çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi ile ilgili bir dizi konferansa ev sahipliği yapacak. 4-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek "Çocuklarla Yetişmek" panel ve söyleşilerinde uzmanlar çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki deneyimlerini Başkentlilere aktaracak.


Nazım Hikmet'in doğum gününe özel


Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Nazım Hikmet'in 118. Doğum Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaları adlı konser, 15 Ocak'ta Başkentli sanatseverleri konuk edecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin yer fişleri, 8 Ocak itibariyle Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden alınabilicek.


Yeşilçam'ın renkleri


Sanatçı Serra Erdem'in Yeşilçam filmlerinden esinlenerek hazırladığı "Yeşilçam'ın Renkleri" resim sergisi ise 17-26 Ocak tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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