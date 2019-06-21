Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan Muzaffer amcaya yardım eli
Son Dakika Güncel Haber

Çankaya'dan Muzaffer amcaya yardım eli

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybeden Muzaffer Akkoç'a yardım elini uzattı.

Çankaya'dan Muzaffer amcaya yardım eli, System.String[]
Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybeden Muzaffer Akkoç'a yardım elini uzattı.

Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde ailesi ile birlikte yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybedip tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampası yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle 8 ay önce bir bacağını kaybeden ve tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Muzaffer Akkoç'un evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, Akkoç'u mutlu etti. Evciler Köyü Muhtarı İhsan Parabakan'ın talebi üzerine Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampasını bir günde tamamlayan belediye, Muzaffer Akkoç'un mağduriyetini gidermiş oldu.

Evciler köyünde karısı, çocukları ve torunları ile birlikte yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç, talebini geri çevirmediği ve engelli rampasının yapılmasını sağladığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e her gün dua ettiğini söyledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Evciler, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan Muzaffer amcaya yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]