Çankayalılar güne sporla başlayacak - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen "Spor Yap Sağlıklı Kal" sabah sporlarını yeniden başlatıyor. Sabah sporu 6 Temmuz pazartesi sabahı saat 09.00'da başlayacak.



Çankaya Belediyesi, "Spor Yap Sağlıklı Kal" çağrısıyla pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan parklardaki sabah sporlarını yeniden başlatıyor. Çankayalılar haftanın üç günü Birlik'teki Zafer Park, Dikmen'deki Ahmed Arif Parkı ve Çayyolu'ndaki Muharrem Dalkılıç Parkı'nda uzman spor eğitmenleri eşliğinde ve koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı koşullarda, açık havada sporla buluşacak. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak ilk ders 6 Temmuz'da başlayacak.



Çankayalılar haftanın üç günü bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı ve maske ile yapılacak etkinlikler, sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Doğa ve spor



Açık havada spor etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Geride bıraktığımız sosyal izolasyon sürecinde hem psikolojik hem de fizyolojik olarak zor zamanlardan geçtik. Bu durumun etkisini azaltmaya destek olmak amacıyla Çankayamızın güzel parklarında doğa ile sporu buluşturan sabah sporları etkinliğimizi yeniden başlatıyoruz. Çankayalıları mutlu ve sağlıklı bir yaşam için sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA