Çankırı'da 58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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Çankırı'da 58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı

29.03.2022 16:01
Çankırı'da 58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı

Çankırı'da 58. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı'da 58. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, araştırmalara göre sosyal medya veya televizyon başında geçirilen süre ile kitap okuma süresi arasında uçurum olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de okuma alışkanlığının düşük olduğuna vurgu yapan Ayaz, "Araştırmalara göre günlük üç saatimizi internette geçirirken ortalama bir dakikayı okumaya ayırdığımızı gösteriyor. Kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla, geldiğimizden günden beri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı da 1964 yılından bu yana, mart ayının son haftasının Kütüphane Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

İl merkezi ve tüm ilçelerde kütüphaneler olduğunu dile getiren Ovacıklı, "Ayrıca bu yıl Yaylakent beldemizde de bir kütüphane açarak toplamda 13 adet kütüphane ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Toplam materyal sayımız 257 bin 557 adettir. 2021 yılı içinde 27 bin 828 Adet kitap ödünç verilmiş, üye sayımız 27 bin 129'a ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zarife Yıldırım Mercan, "Kütüphanede Hayat Var" konferansı verdi.

Son bir yıl içerisinde kütüphaneden en iyi şekilde yararlanan ve ödünç kitap alan okuyuculara ödülleri verildi.

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İstiklal Marşı, Çankırı, Medya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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