Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı

12.08.2022 13:42
Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı

Çankırı'da bahçede Hint keneviri ektiği belirlenen kişi tutuklandı.

Çankırı'da bahçede Hint keneviri ektiği belirlenen kişi tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir bahçeye düzenlenen operasyonda, 100 kök Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 256 gram esrar ve 3,40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisini yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kenevir, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı - Son Dakika
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