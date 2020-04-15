Çankırı'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Korgun ilçesinin Hıcıp köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hıcıp köyünde 4 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Korgun Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü ve Yapraklı ilçesi de daha önce karantinaya alınmıştı.