Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.
Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:18 Kaynak: AA
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