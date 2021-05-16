Çankırı'da HES kanalında duvar çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidro Elektrik Santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarının çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaömer köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde HES kanalının duvarı çöktü.

Kanalın çökmesi bölgedeki tarım arazilerini sular altında bıraktı, Kızılırmak-İskilip kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri taşkın sonucu bozulma meydana gelen Kızılırmak-İskilip yolunda çalışmalarını sürdürürken jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaşım sağlanıyor.

Karaömer köyü muhtarı Bilal Dandan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam bölgeye geldiklerinde akan suyun yolu kapladığını gördüklerini söyledi.

Gerekli yerlere bilgi verdiklerini ve yol güvenliğini sağladıklarını belirten Dandan, "Şu anda yaklaşık 250-300 dönüm alan sular altında kaldı. İki bin dönüm kadar meramız vardı orası da sular altında kaldı." dedi.

Tarlaların ekime hazır olduğunu ancak su basması sonucu bu sene ekilemez hale geldiğini ifade eden Dandan, "Çeltik masraflı bir iş. Bu sene ekimin mümkünatı yok. Arazideki bataklığın kuruması ihtimali yok. Normalde ayın 20'sine kadar ekmemiz gerekiyordu. Tüm hazırlıklar yapıldı ama şu anda vatandaşın eli kolu bağlı bir şekilde, ne yapacağız bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

HES projesi hakkında daha önce de sıkıntı yaşadıklarını, gerekli yerlere başvuru yaptıklarını dile getiren Dandan, kanalların sağlam şekilde yapılması ve kenar tellerinin olması gerektiğini kaydetti.