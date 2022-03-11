Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

11.03.2022 16:41
Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çankırı'da yapılan hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Çankırı'da yapılan hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Yapraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yapraklı ilçesi Yukarıöz köyünde meydana gelen iş yerinden ve evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda olayların şüphelisi olduğu belirlenen M.C. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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