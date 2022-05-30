Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

30.05.2022 14:21
Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Çankırı'da geçen hafta işçi servisinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı'da geçen hafta işçi servisinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı- Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde fabrikaya giden 31 işçiyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Sinem Toruk, Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın naaşı, Yapraklı ilçesine bağlı Aşağıöz köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 31 işçiyi taşıyan Y.Ş. idaresindeki 18 DN 796 plakalı otobüs, 23 Mayıs'ta Çankırı-Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralanmıştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı Bolu'da Kömür Madeninde Göçük: 3 İşçi Yaralandı Bolu'da Kömür Madeninde Göçük: 3 İşçi Yaralandı
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Çankırı, Eldivan, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:24:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement