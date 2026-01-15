Çankırı'da Mobil Tarih Kitapları Sergisi - Son Dakika
Çankırı'da Mobil Tarih Kitapları Sergisi

Çankırı'da Mobil Tarih Kitapları Sergisi
15.01.2026 18:38
TTK'nın mobil kitap tırı, Çankırı'da tarih meraklılarıyla buluşuyor. Etkinlik 2 gün sürecek.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Çankırı'da kitapseverlere kapılarını açtı.

Yarın akşama kadar Anıt Alanı'nda kalacak mobil kitap satış mağazası, Türk Tarih Kurumu yayınlarından geniş bir seçkiyi okuyucuyla buluşturuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Türk Tarih Kurumu'nun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında mobil kitap satış mağazası tırının Çankırı'ya geldiğini söyledi.

Tarih bilinci oluşturmak, Türk tarihini doğru ve bilimsel yöntemlerle anlatan kitapları Çankırı halkıyla buluşturmak için tırın 2 gün kentte kalacağını dile getiren Ovacıklı, "İsteyen vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, tarih meraklıları, tırı gezip kitapları inceleyebilirler ve kitap alabilirler. Türk Tarih Kurumumuz tarafından yayımlanan 2 binin üzerindeki kitabın son çıkanları, popüler olanları tırımızda sergilenmektedir. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Ovacıklı, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan'ın, yarın tırda okuyucuyla buluşarak söyleşi ve imza töreni gerçekleştireceğini kaydetti.

Tırı ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol da önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini ifade etti.

Anadolu'da Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarına ulaşmakta zorluk çektiklerini belirten Akyol, "Burada özellikle bilimsel ağırlıklı ve topluma da hitap eden, ayrıca kısmen popüler de olan kitapların olması toplumda doğru ve sahih bir tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Bunun için bilimsel temellerde doğru bir tarih bilinci anlayışının toplumda oluşması için bu hizmeti önemsiyorum. Buraya bütün hemşehrilerimizi, öğrencilerimizi, tarihe merak duyan herkesi davet ediyorum. Çünkü çok önemli kitaplar var. Bunlar bizim tarihi köklerimizi, bağlarımızı, geçmişle alakamızı kuran önemli kitaplar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Çankırı, Kültür, Güncel, Son Dakika

